Прощеное воскресенье 2017: история и традиции

Прощеное воскресенье принято отмечать в последний день Масленицы, перед началом Великого поста. В этом году данный день выпадает на 26 февраля.

Этот день является важным для каждого человека, так как имеется возможность попросить прощение у близких и родных за все содеянное, прегрешения. Каждый человек ошибается, безгрешных не существует, но очень важно осознавать свою вину и набраться смелости, чтобы попросить за нее прощение. Перед тем, как попросить прощение, необходимо искренне покаяться, чтобы сбросить груз, который накопился за весь год.

Традиция просить прощения пришла из древних времен, она появилась в Египте или Палестине. Считается, что монахи принимали решение уходить в пустыню перед Великим постом, где жили на протяжении 40 дней. При этом они не брали с собой пищу, воду, они следовали примеру Иисуса Христа. Это было направлено на усиление подвига молитвы. Перед тем, как пойти в путь, монахи собирались вместе и просили друг у друга прощения за обиды, а также сами прощали. По обычаям люди в этот день посещали могилы близких. Раньше было принято начинать день с похода в храм, исповедаться и покаяться в своих грехах. Прося прощение, необходимо 3 раза поцеловаться. Поэтому этот день получил также и еще одно название «целовальник».