Прямая линия с Путиным: В кремле назвали точную дату проведения мероприятия

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Владимир Путин начнет отвечать на вопросы россиян пятнадцатого июня в полдень по московскому времени. Транслировать ответы президента на вопросы будут такие телеканалы как: «Первый», «Россия 1», «Россия 24». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.

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Российский лидер ответит на вопросы любой тематики, поступившие от граждан России. Для того, чтобы задать свой вопрос российскому лидеру можно будет воспользоваться несколькими различными способами, такими как: телефонный звонок, смс сообщение, электронная почта или с помощью специального бесплатного приложения. Также вопросы смогут задать пользователи российских социальных сетей: «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Свой вопрос можно будет отправить заранее, их прием уже ведется с 4-го июня и будет продолжаться до самого окончания трансляции прямой линии. Из отправленных вопросов будет выбраны самые интересные и актуальные. Телефонные звонки и оправка смс сообщений абсолютно бесплатная, но содержание смс сообщения должно быть только на русском языке и не превышать размера в 70 символов.

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