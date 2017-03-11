Пурим 2017: как праздновать день победы евреев над злым советником Аманом?

«Книга Эсфирь» в Ветхом Завете или «Мегилатт Эстер» рассказывают о событиях, которые случились 2400 лет назад. 14-15 Адара царь Персии Артаксеркс по наущению своего злого советника Амана решил уничтожить всех евреев, проживавших тогда на территории Персидской Империи. Спасла свой народ прекрасная еврейка Эстер, ставшая женой Артаксеркса.

Слово «Пурим» переводится как «жребий»: Аман, перед тем, как наговорить царю на евреев всякой клеветы, кинул жребий, определивший день казни народа. Евреи тогда провинились только тем, что не кланялись Аману как божеству, а дядя Эстер Мордехай не стал падать перед визирем ниц и не стал его славить. Когда царь подписывал указ, обрекающий евреев на гибель, он не знал, что живет с еврейкой. Народ решил поститься и молиться за Эстер и ее дядю, потому что только она могла, как любимая женщина, разубедить царя и рассказать о кознях и злонамереньях Амана. Считается, что именно 14 Адара Господь сменил гнев на милость и помог Эстер разоблачить визиря. Указ царя не мог отменить сам царь, но выслушав жену, он издал другой указ: евреи вправе защищать себя и даже убивать нападавших.

Веселому празднику с песнями, танцами и вином предшествует пост в память о том посте, который держали евреи. Ведь Пурим – это не только радость и веселье, но и страх и скорбь. Потому в этот день надо не только веселиться, но и читать свиток Торы о подвиге Эстер и Мордехая, посылать друг другу угощения и много жертвовать. Карнавал Пуримшпль ничем не уступает бразильским карнавалам по веселью, но такие персонажи как Мордехай, царица Эсфирь, злой Аман, Царь, первая жена царя Астинь обязательны. Разрешается даже переодевать женщин в мужчин и наоборот, хотя обычно евреи это запрещают.