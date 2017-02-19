«Пусть говорят» Диана Шурыгина 2 часть: 20 февраля ожидается новый выпуск, посвященный нашумевшему изнасилованию

Диана Шурыгина, которую весной прошлого года изнасиловали, в очередной раз была приглашена на программу «Пусть говорят».

Девушка в Инстаграм сообщила своим подписчикам о скором выходе нового выпуска шоу: «Скоро выпуск, будет жарко!». Также о выходе программы, посвященной теме изнасилования в Ульяновске, сообщила в социальной сети сестра Сергея Семенова. Ожидается, что девушка заочно встретится в студии со своим насильником, у которого в колонии взяли интервью. На шоу также приглашена мать Шурыгиной, которая «подкинет дров в огонь». Версия родительницы, которую она озвучивала, кардинально отличается от ранее рассказанной и носит более откровенный характер. Также об анонсе передачи сообщил блогер Коля Соболев, который будет выступать в эфире, как эксперт.

«Да, я был приглашен на шоу, как эксперт. Запись продолжается, по плану еще 2 выпуска на эту тему. Мама девушки подкинет дровишек», — написал мужчина.

Необходимо отметить, что парень по решению суда получил 8 лет тюремного заключения, но после апелляции данный срок был сокращен до 3 лет и 3 месяцев. Напомним, по словам девушки, на вечеринке она познакомилась с Сергеем, который ее избил и изнасиловал. Парень утверждает, что их связь была обоюдным согласием. В первом эфире «Пусть говорят» отец Дианы признался, что просил заплатить 1000000 руб Сергею, чтобы закрыть дело.