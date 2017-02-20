«Пусть говорят» Диана Шурыгина: 21-летний Сергей Семенов дал интервью с колонии

Сегодня вышел очередной выпуск «Пусть говорят», посвященный нашумевшему изнасилованию в Ульяновске, жертвой которого стала Диана Шурыгина.

В эфире девушка призналась, что после первого шоу с ней происходят ужасные вещи: «Мы хотели, чтобы люди узнали правду, я и моя семья никогда не оскорбляли его семью. То, что происходит, это просто ужасно, не понимаю, как люди могут такое делать. Изнасилование было и избиение было».

Сергей Семенов, который сейчас отбывает тюремный срок по делу об изнасиловании дал интервью с места заключения:«Мы сидели с Дианой на диване, в какой-то момент она ушла. На момент всего происходящего она оказывала знаки внимания, никакого сопротивления не было. Во время интима была раскрепощенной, она не спала, как говорила в показаниях. Считаю, засыпать и просыпаться, когда тебя насилуют любая женщина, которую действительно насилуют, она убежит оттуда. Никого не звала на помощь. На момент, когда я был с Дианой, я не был сильно пьяный, выпил позже и пошел спать. Не бил, никаких телесных повреждений не было точно. Когда приехали ее родители, девочки, что были на улице, они видели, что Диану ударил отец, который также сказал об этом моей маме, мол сгоряча ударил ее».

Эксперты передачи считают, что девушка с каждым вниманием к этой теме, все больше вовлекается в нее. После изнасилования девушка не выглядит, как жертва изнасилования. По их мнению, ее больше обижает негатив в интернете. Зрители «Пусть говорят» смогут узнать, ранее неизвестные подробности данного дела.