«Пусть говорят»: изнасилование 17-летней девушки оказалось ложью

Последний выпуск популярной передачи «Пусть говорят» был посвящен истории об изнасиловании 17-летней девушки. Стало известно, что изнасилование является ложью.

Главная героиня и не ожидала такого поворота. Ведущий Андрей Малахов разоблачил девушку. Так, жертва рассказывала, что ее насильник является Сергей Семенов, который сейчас находится в тюрьме, его заключили на восемь лет. На программу были приглашены товарищи и родственники мужчины, ими были предоставлены доказательства, которые полностью противоречат словам девушки. Среди приглашенных в студию также были участники судебного процесса, а именно очевидцы и адвокаты.

Ведущий решил уточнить обстоятельства данного происшествия, но открылись неизвестные факты, которые не звучали даже в суде. Так, стало известно, что отец потерпевшей предлагал стороне обвинения закрыть дело, если их семье будет выплачена компенсация в размере 1000000 руб. Эту информацию рассказал сам отец. Еще одной, раскрытой во время обсуждения инцидента, стала новость о том, что до этого изнасилования, девушка заявляла об еще одних действиях сексуального характера по отношению к ней другим мужчиной. Зрители увидели ролик и переписку, исходя из которых стало ясно, что девушка имеет склонность к развратному поведению и любит употреблять алкогольные напитки.