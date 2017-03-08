«Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной: 5-ая часть будет посвящена внезапной славе Дианы Шурыгиной

Пятая часть шоу «Пусть говорят» будет посвящена не изнасилованию Шурыгиной, а той славе, которая свалилась на девушку. Правда давно отошла на второй план, в этом уверены сестра и мать Сергея Семенова, а рэперы Бровники и Гапон так не считают. На шоу они выскажут девушке все, что о ней думают.

Рэп-исполнители Андрей и Владислав поддерживают Семенова в этой ситуации. Они записали клип в оправдание парня и собираются прийти на передачу. Пока неизвестно, что будет в двух частях, снятых 2 марта, но настроены парни решительно. Девушка повела себя недостойно, а сейчас нагло врет, будто ей не нужна популярность. У жертв насилия, которые после случившегося ничего не хотят, не появляется каналов на YouTube, блогов и многочисленных интервью. Девушка монетизирует скандал, она продает то, что по идее должно потерять ценность и значимость: там и Диана «что надо», но и взрослый парень, студент тоже «молодец». Из нее специально «лепят жертву», даже «Дому-2» такое не снилось. Но Диану туда не приглашают: она там всех посадит.

Пока «девочка-скандал» пользуется спросом – ее будут нанимать, приглашать и показывать, нередко провоцируя новые скандалы. Модельер Кирилл Минцев пригласил Диану Шурыгину в качестве модели, а свитер, который она демонстрировала, был цветов российского флага. Это вызвало море возмущений пользователей, хотя модельеру лишь этого и нужно.