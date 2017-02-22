«Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной: в 3-ей части «сериала» Диана пожелала всем сдохнуть

Ульяновцы уверены: «изнасилование» Дианы Шурыгиной в апреле прошлого года превращается в какой-то бредовый сериал. Вышла уже третья часть расследования, и она касается не только Дианы, но и ее «насильника» Сергея Семёнова. Сергей завил, что после зоны портить себе жизнь не собирается, а вот Шурыгина пожелала всем гостям студии на «Пусть говорят» «сдохнуть».

В последнем, третьем выпуске «Пусть говорят» в одной студии оказались матери обоих фигурантов «изнасилования», Шурыгина и Семёнова считали именно свое чадо «потерпевшей стороной». Сергей из тюрьмы попросил Диану все-таки обелить его имя, хотя он и без этого пропадет. В конце концов, это ее слова о том, что ей есть 18, и Сергею за нее ничего не будет. Первый «насильник несовершеннолетней», Влад Трошин, сам не приехал в студию, но его попросили написать письмо, которое зачитывалось. Парень не заступается за бывшую девушку и заявляет, что только разгульный образ жизни Дианы создал всю эту нехорошую ситуацию. Пьет она не «чуть-чуть на донышке», а давно и системно.

На последнем шоу Диана и ее мама вели себя неадекватно. Ей казалось, что в третьей части «Конец истории» главной «звездой» будет она, но говорили в основном приглашенные звезды, упрекая ее в пьянстве и во лжи. Когда на сторону Дианы не встала артистка Эльвира Калимуллина – Шурыгина сорвалась. Она желала всем «сдохнуть», а детям всех экспертов студии предрекла такого же насильника как Семёнов. Не похожа была Диана на изнасилованную — люди с травмой ведут себя не так.