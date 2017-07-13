Путин на Валааме: Песков рассказал о неизвестном пассажире президента

Путин посетил Валаамский монастырь. Туда он приехал управляя автомобилем лично. На заднем сидении его машины находился таинственный человек, который остался инкогнито. По словам Дмитрия Пескова, этим человеком был сотрудник службы безопасности. Ранее об этом сопровождающем человеке сообщил телеканал «Дождь».

На днях российский лидер посетил Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Сюда глава страны прибыл на автомобиле, которым управлял лично. На заднем сидении этой машины сидел человек, лица которого не было видно. Об этом ранее заявил телеканал «Дождь».

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента, объяснил, кто был в машине с президентом. По его утверждению, этим неизвестным является сотрудник службы безопасности. Ролик, где запечатлен приезд президента к монастырю, был опубликован каналом «Звезда». На нем видно, как лидер страны вышел из машины и открыл заднюю дверь, где сидел неизвестный пассажир. На вопрос почему он это сделал, Песков ответил: «Что-то хотел взять».

Российский президент посетил Валаам в день памяти преподобных Сергия и Германа, которые являются основателями Спасо-Преображенского монастыря. Здесь он пообщался с патриархом Кириллом. Во время разговора они обсудили жизнь монастыря и его обустройство. Путин пробудет здесь до сегодняшнего дня, после у него запланирована рабочая поездка в одну из областей России.

Напомним, российский лидер каждый год посещает монастырь. В прошлом году он прибыл сюда на молебен в этот же памятный для православной церкви день.