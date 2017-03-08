Путин посетил новый перинатальный центр в Брянске

Владимир Путин приехал в город Брянск, для посещения открывшегося перинатального центра, относящийся к больнице No1. Во время встречи с персоналом центра он пообещал увеличить им заработные платы.

Вместе с главой РФ учреждение осмотрели вице-премьер, министр здравоохранения, директор учреждения. Он осмотрел блок, где проводят операции, реанимацию, инкубатор, предназначенный для недоношенных, центр где будут проходить видео переговоры с медиками остальных больниц.

«Центр положительно повлияет на рождаемость региона, повысит уровень здравоохранения», — отмечает президент.

Глава страны поинтересовался мнением у одной из рожениц, у которой принимали роды в данном центре. В ответ женщина рассказала, что осталась довольна новым медучреждением и сказала слова благодарности персоналу.

«На следующий год заработные платы врачей должны составлять 200% от средней по краю, а младший, средний персонал должны будут получать 100%. Мы будем работать, чтобы достичь таких показателей», — говорит глава РФ.

Напомним, строительство центра стартовало пару лет назад. Здесь предусмотрено по 50 коек в послеродовом отделении, отделении патологии беременности, а также 18 коек в интенсивной терапии для новорожденных, 30 коек отделении выхаживания недоношенных детей.