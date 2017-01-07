Путин посетил храм в Великом Новгороде: главе РФ провели экскурсию по собору

Глава РФ прилетел в Великий Новгород, он посетил Свято-Юрьевый монастырь, где молился с жителями России на богослужении. Об этом передает российское издание «RT».

После службы президенту провели экскурсию по собору, поведали об итогах раскопок, которые были проведены пару лет назад. Тогда были найдены плита с надгробья святителя Феоктиста, а также элементы уникальных фресок древней Руси. Путину очень понравилась роспись храма, он увидел гробницы Невских. Необходимо отметить, что Свято-Юрьев мужской монастырь считается самым большим в городе. Предание гласит, что обитель была заложена князем Ярославом Мудрым. Это состоялось в 1030 году. Он также возвел деревянную церковь, посвященная святому великомученику Георгию. Что касается соборной церкви, она была заложена через 89 лет князем Всеволодом Мстиславичем. Георгиевский собор является прекрасным памятником древнерусской архитектуры.

Напомним, глава РФ обычно встречает Рождество не в столице. В 2016 году он посетил богослужение в сельском храме Покрова Пресвятой Богородицы, находящийся около Воронежа. Пару лет подряд президент посещал сочинский храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, а также приезжал храм в село Лесное Адлерского района.