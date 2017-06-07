Владимир Путин решил заняться проблемами владельцев дачных участков, которые расположены в непосредственной близости к трубопроводам. На встрече с Сергеем Мироновым, главой партией “Справедливая Россия”, российский президент заявил, что никто не должен страдать, когда меняются нормы каких-то законов.

По сообщению ИА ТАСС, на встрече руководителя партии “Справедливая Россия” с президентом Владимиром Путиным, последний заявил, что намерен заняться изучением проблем тех дачников, чьи участки прилегают к трубопроводам. По мнению президента, никто из этих людей не должен пострадать из-за того, что в государстве поменялись некоторые законы.

До этого Миронов рассказал президенту, что к ним поступает огромное количество писем от собственников дачных участков, где те жалуются на то, что местные власти заставляют их снести свои строения, так как рядом пролегают нефтяные или газовые трубы, и требования законодательства в этом отношении изменились. В частности, закон запрещает строительство жилых зданий вблизи трубопроводов.

Тем не менее, все эти люди (а их, по словам Миронова, насчитывается не менее 1,5 миллиона человек) когда-то покупали эти земли и строили на них дачи совершенно легитимно, ничего не нарушая, и теперь им непонятно, почему они должны нести материальные убытки без компенсации со стороны государства.

Глава России пообещал решить эту проблему в ближайшем будущем таким образом, чтобы никто из собственников не пострадал. Например, Путин предложил в некоторых местах перенести трубопроводы за счет “Газпрома”.