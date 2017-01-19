Работник Белгородэнерго удостоен благодарности Президента РФ за вклад в энергоснабжение Крыма

За большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова благодарности Президента РФ Владимира Путина удостоен мастер бригады по эксплуатации ВЛ Старооскольских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Павел Ушаков.

Всего же почетными грамотами и благодарностями отмечены девять сотрудников энергокомпаний, участвовавших в строительстве энергомоста и обеспечении электроснабжения Крыма. Режим чрезвычайной ситуации действовал на полуострове около полугода после подрыва опор ЛЭП на территории Украины — с 22 ноября 2015-го по 18 мая 2016 года. Все это время энергосистема Крыма работала в изолированном режиме, для экономии применялись веерные отключения.

Бригада Павла Ушакова в составе оперативно-ремонтного персонала нескольких мобильных бригад МРСК Центра участвовала в электроснабжении детских образовательных учреждений Севастополя и многоквартирных жилых домов. Электромонтеры производили подключение, техническое обслуживание и ремонт резервных источников энергоснабжения, установленных на социально значимых объектах региона. Совместными усилиями они обеспечили электричеством школы, детские сады, медицинские учреждения Красногвардейского, Симферопольского, Сакского районов и города Севастополь. Всего для восстановления энергоснабжения Крымского федерального округа МРСК Центра направила в республику более 200 генераторных установок, общая суммарная мощность которых превысила 9100 кВт.

«Ситуация на полуострове была сложная: уроки в школах длились по 30 минут, по упрошенной программе функционировали социальные учреждения, не хватало тепла, общественный электротранспорт не работал. Наша бригада занимались установкой резервных источников электроснабжения в школах. Принимали приходившее из других регионов оборудование, опробовали его, развозили по школам, детским садам, котельным – подключали. Самые большие проблемы были с котельными, которые работали на угле – угольная пыль мешала ритмичной работе генераторов, и поэтому в отдельных случаях приходилось по несколько раз возвращаться на один и тот же объект, промывать фильтры и вновь восстанавливать подачу энергии. В сутки вводили в строй по несколько объектов», – рассказал Павел Ушаков.

Сам Павел из трудовой династии энергетиков. Начинал электромонтером, успешно окончил политехнический колледж, Старооскольский технологический институт, в ноябре 2014 года и весной 2015 года участвовал в восстановлении электроснабжения после ледяного дождя в городе Славянске Краснодарского края и Аксае Ростовской области.