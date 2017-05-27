Рамадан-2017: сегодня, 27 мая, для каждого мусульманина начался самый важный месяц в году. На протяжении всего священного месяца верующие будут поститься. Им предписано полное воздержание от еды и питья в светлое время суток. Также Рамадан — время особых молитв, добрых дел и совершенствования своих качеств.

По сообщению РИА «Новости», в этом году, священный для мусульман всего мира месяц Рамадан начался сегодня, 27 мая, в 9-й месяц по лунному календарю. Так как лунный календарь на одиннадцать дней короче Григорианского, Рамадан начинается каждый год на одиннадцать дней раньше. Во всех мусульманских странах дата Рамадана может выпадать на разные числа из-за того, что кто-то для ее вычисления пользуется астрономическими данными, а кто-то — свидетельствами исламских богословов или прямым наблюдением за Луной. В России дата 27 мая, в качестве начала священного месяца, была вычислена астрономически.

Согласно исламскому преданию, именно в этот день, пророку Мухаммаду были ниспосланы свыше самые первые стихи Корана. Пророк в это время был один в пещере Хира недалеко от Мекки.

Самым важным атрибутом Рамадана и строгой обязанностью верующего мусульманина является пост — один из пяти столпов ислама. От рассвета до заката солнца запрещено есть любую пищу и пить воду, также нельзя курить, веселиться и иметь половые отношения. Есть и пить с наступлением темноты разрешается. Также мусульмане стараются в это время не сквернословить, не гневаться, избавиться от дурных мыслей, давать милостыню нуждающимся.

Каждую ночь поста верующий, помимо основных пяти молитв в день, должен совершать еще одну дополнительную — таравих.

Заканчивается Рамадан большим праздником — Ид аль-Фитр или Ураза байрамом. В этот день верующие стараются собраться со всеми родственниками за одним столом для разговения, также они дарят друг другу подарки.