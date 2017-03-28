Рамзан Кадыров и Михаил Галустян посмеялись над натовскими специалистами в своем видеообращении

Недавно НАТО опубликовало результаты исследования по поводу содержания юмористических программ, транслируемых в России. На этот счет высказались Рамзан Кадыров и Михаил Галустян, записав видеообращение к натовским специалистам, где посмеялись над их исследованием.

Получившийся видеоролик был опубликован в личном аккаунте «Инстаграма» Рамзана Кадырова. Сначала Галустян, копируя голос Рамзана уличает натовских специалистов в провокации, после чего перед камерой возникает Грачев, обещающий «дойти до главного». Потом в кадре появляется и Рамзан, он успокоил Галустяна и Грачева, также пообещав добраться до главного.

Напомним, в натовском исследовании КВН был назван политическим инструментом Кремля, также известно, что инициатором этого следования было правительство Латвии.