Расул Мирзаев может пропустить поединок с Леваном Макашвили

В столице РФ правоохранительные органы продолжают искать мужчин, которые недавно напавшие на Расула Мирзаева, который является чемпионом мира в смешанных единоборствах. Об этом передает сайт «LIFE».

«Сейчас продолжают отрабатываться разные версии нападения на спортсмена. Ограбление также рассматривается. Возможно нападении было заказным, для его смерти или причинения ущербу для здоровья, чтобы исключить из спортивных соревнований», — поведали в полиции.

Необходимо уточнить, что соревнования являются не только спортивным мероприятием, но и прибыльным проектом. Не исключается, что злоумышленники хотели покалечить спортсмена перед предстоящим боем-реванш с Леваном Макашвили. В ноябре прошлого года потерпел поражение во время боев ММА, поэтому сейчас он планирует вернуть победу, заработать немаленькую сумму, а именно около сотни тысяч долларов. Бой намечен на март текущего года, но скорее всего его будут вынуждены перенести. Через пару недель лечащие врачи должны будут рассказать о состоянии здоровья спортсмена, после будет известно окончательное решение о бое. Напомним, на Мирзаева напали ночью 31 декабря, в то время как мужчина возвращался домой. Злоумышленников было три человека, они избивали спортсмена битами и цепями, а также выстрелили в него из травматического оружия.