Расул Мирзаев последние новости: спортсмен опубликовал снимок с больницы

Боец ММА Расул Мирзаев поделился со своими поклонниками снимком из больницы, где на сегодняшний день вынужден находиться после нападения. Об этом передает российское издание.

На фото спортсмен запечатлен вместе с близкими для него людьми. Под данным снимком также он оставил подпись: «Спасибо, братья, за то, что решили меня навестить». Среди гостей Мирзаева можно увидеть Али Багаутдинова, который также является бойцом. Мужчина также разместил данное фото в блоге. В знак поддержки Мирзаева, спортсмен из Казахстана Куат Хамитов решил опубликовать в социальной сети общий снимок с пострадавшим, подписав его: «Ты чемпион, держись!».

Напомним, в последний день 2016 года был избит российский спортсмен. Так, к Мирзаеву в столичную квартиру ворвались неизвестные ему люди, которые с помощью биты, нанесли ему травмы по лицу. Также ими было применено травматическое оружие. Нападавшие предприняли попытку задушить бойца, используя цепь, сломать ему ноги. Несмотря на то, что нападавшие использовали различные орудия, спортсмен смог дать отпор. После нападения медики достали 2 пули, которые чудом не задели сердце. Необходимо отметить, что злоумышленники попали под камеры видеонаблюдения, на сегодняшний день правоохранительные органы завели уголовное дело и продолжают их поиски. К причинам нападения относят предстоящие соревнования.