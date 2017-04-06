Разработан законопроект ограничивающий доступ в социальные сети для детей

Законодательное собрание Ленинградской области разработало новый закон проект, суть которого заключается в строгой идентификации пользователя. Об этом сообщает газета «Известия».

В случае принятия этого законопроекта, при регистрации в социальных сетях гражданин будет обязан предоставить свои паспортные данные. Тесть это смогут сделать только те, у кого имеется на руках паспорт гражданина РФ. А это значит, что дети возрастом младше четырнадцати лет, не смогут пройти регистрацию в социальных сетях.

Также отмечается, что при создании своей страницы пользователь будет обязан указать свои настоящие имя и фамилию. В том случае если пользователь указал неверные данные, а администрация сайта не удостоверилась в их правдивости, то последует наложение штрафа: для владельца сайта до 300 тысяч рублей, а для обманувшего пользователя до 5-ти тысяч рублей.