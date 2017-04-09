Реальные масштабы забастовки дальнобойщиков могут быть более значительными

Реальные масштабы забастовки дальнобойщиков в России могут быть намного большими, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что многие российские дальнобойщики протестуют, даже не выгоняя свои фуры из гаражей. Такая форма протеста может оказаться гораздо более эффективной, чем кажется.

Наиболее активные акции протестов, освещаемые средствами массовой информации, происходят в Республике Дагестан. Там протестуют сотни активных дальнобойщиков. Ранее представители бастующих заявляли, что в регионе не работают около 90 процентов всех водителей большегрузов. На деле этот процент явно меньше. Но тот факт, что именно Дагестан стал столицей всероссийских протестов, не поддается сомнениям.

Также неопровержимым является тот факт, что забастовка действительно является всероссийской. По некоторым данным, активные акции протеста, когда водители выгоняют свои автомобили на стачки, проходят в не менее чем двадцати регионах. В целом же, в той или иной мере протесты проходят во всех российских регионах.

Очень важную роль в забастовке играют водители, протестующие пассивно. В кругах водителей такие методы именуют «итальянской забастовкой». Это значит, что свои грузовики на стачки они не выгоняют, а протестуют только тем, что бездействуют. Как бы парадоксально это не звучало, но эффект от такого метода намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Целью дальнобойщиков является добиться опустошения магазинных полок. Соответственно, если фуры не будут возить товары, просто стоя в гаражах, эта цель будет достигнута.