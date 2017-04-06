Религиозная секта «Свидетелей Иеговы» тесно связана с Соединенным Штатами

Верховый суд Российской Федерации рассматривал иск о признании деятельности «Свидетелей Иеговы» как деятельности экстремисткой направленности и запрете ее на территории государства. Иск в суд был подан Министерством юстиции России.

В Верховном Суде Российской Федерации началось рассмотрения дела, в котором главными подозреваемым выступают «Свидетели Иеговы». По мнению стороны обвинения, а иск был подан представителями Министерства юстиции РФ, деятельность данной религиозной секты может рассматриваться как экстремистская, поскольку они отрицательно относятся ко многим странам в мире, в том числе и России. Исключение – Америка. И, по словам Романа Силантьева, работающего в Минюсте, это неудивительно, ведь в США у них находиться штаб квартира, а, значит, они связаны с Америкой.

По информации Минюста, у секты есть достаточно много имущества в России, в частности недвижимости.