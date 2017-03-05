Рената Литвинова оскорбила на «Минуте Славы» танцора-инвалида

Известная актриса Рената Литвинова, будучи членом жюри в шоу «Минута славы» больно оскорбила танцора с одной ногой. Она предложила Евгению Смирнову, который танцевал в паре со своей партнершей Аленой Щеневой, «пристегнуть вторую ногу». Не всем нравилось, что человек с ограниченными возможностями обеспечивает победу в конкурсе себе и девушке, но до оскорблений опустилась только Рената Литвинова.

Другой член жюри, Владимир Познер отметил, что с такими людьми, как Евгений, на танцевальных конкурсах очень непросто. С одной стороны, понимаешь, что танец – как победа духа над телом, а с другой – как быть с танцорами, которым повезло больше? И так после победы Данила Плужникова в «Голосе» для детей считается, что для победы достаточно иметь инвалидность. Тут восхищение смешивается с ощущением, что пара использовала запрещенный прием. Потому Познер сказал «нет», объявив, что это очень непростое решение. С Литвиновой получилось в точности наоборот: она оставила Женю и Алену в проекте, но словно помоями облила парня с ампутированной ногой.

Дорогого стоило Евгению Смирнову достойно ответить Литвиновой. Он отметил, что протез второй ноги у него есть, но он настолько отличается от живой части тела, что пристегнуть протез означает использовать тот самый пресловутый «прием». К тому же с современными российскими протезами легче танцуется вообще без них. За Евгения заступились Сергей Юрский и Сергей Светлаков. Комик отметил, что Евгений не давил на жалость, и не было ощущения, что танцует калека. А Литвиновой должно быть стыдно.