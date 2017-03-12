Рената Литвинова принесла извинения участнику «Минута славы» с ограниченными возможностями

На программе «Минута славы» произошел конфуз, члены жюри некорректно высказались по отношению к участнику-инвалиду, после его выступления. Они решили извиниться перед ним, но Евгений Смирнов отказался от участия в проекте.

Рената Литвинова и Владимир Познер решили попросить прощения перед Евгением Смирновым за то, что назвали его выход на сцену «запрещенным приемом», а его «личность-ампутант».

«Поймите, я не имел цели вас обидеть, когда говорил именно так», — обратился Познер к инвалиду.

Но в ответ он услышал лишь отказ продолжать участие в проекте: «Получилось, как получилось. Понимаю лишь то, что дальше участвовать не смогу, так как объективной оценки моего выступления уже не будет». Член жюри заявил, что парень делает поспешные выводы, он добавил что восхищен его танцем и хотел бы наблюдать за его талантом.

В свою очередь еще один член жюри, которой является Рената Литвинова, также утверждает, что не собиралась намеренно обижать участника, а лишь использовала термин из медицины.

«Я видела в вас лишь талантливого танцора», — говорит женщина.

Парень заявил, что идет дальше, продолжает бороться по жизни, поэтому и пришел на эту сцену, но все же танцевать намерен, но за пределами проекта. Напомним, на сцену «Минута славы» вышел парень без одной ноги. Он выступал вместе со своей партнершей Аленой Щеневой.