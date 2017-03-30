РФ увеличила численность армии: эксперты высказали возможные причины решения Путина

Российским лидером был подписан указ, в котором говорится об увеличении штата армии страны. Исходя из документа, с июля текущего года численной Вооруженных сил РФ составит более 1 млн военных. Это происходит за счет создания войск информационных операций, частей.

С начале года штат ВС страны достигает 1897694 человека, с этого лета это число будет увеличено до 1,9 млн человек. Данный указ был подписан российским президентом.

Необходимо отметить, что два года назад Минфином было предложено сокращение расходов или штата на 10%. Это было связанно с формированием нового сокращенного бюджета. Информация была подтверждена Александром Хинштейном, на то время занимающий должность зампреда комитета Госдумы, в обязанности которого входила безопасность, противодействие коррупционной деятельности. Предложение поступило всем правоохранителям. Тогда во многих силовых структурах РФ прошло сокращение штата.

Что касается причин решения увеличить штат ВС РФ, это связано с созданием новых видов войск. Такое предположение озвучил Валерий Запаренко, являющийся бывшим замначальником ГОУ Генштаба России. Прокомментировать решение президента также решил генерал-лейтенант Николай Моисеев. Военный считает, что увеличение связано усилением роли ЦВО.