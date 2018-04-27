Роскомнадзор начал блокировать «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники», но передумал

Роскомнадзор начал блокировать целый ряд популярных в России сайтов в ночь на 27 апреля на фоне попыток заблокировать Telegram. Под санкции РКН попали некоторые IP-адреса «ВКонтакте» и «Одноклассников», «Яндекса» и других популярных сайтов.

В Роскомнадзоре предпринимают новые радикальные попытки заблокировать мессенджер Telegram. Накануне в четверг, 26 апреля, представители надзорного ведомства сообщили, что переходят к тактике точечной блокировки IP-адресов, которые препятствуют блокировке мессенджера.

Но после этого заявления пострадали еще больше популярных интернет-сайтов. Так, в ночь на 27 апреля у многих пользователей оказались недоступны такие социальные сети как «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайт российской компании «Яндекс». Кроме того, пользователи много жаловались на проблемы с доступом к соц. сетям Facebook, Twitter и даже к сервису Liveinternet.

Действительно, некоторые IP-адреса вышеупомянутых сайтов были внесены в реестр запрещенных в РФ. Правда, уже спустя пару часов все эти сайты снова заработали в полной мере, и их изъяли из реестра.