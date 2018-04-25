Роскомнадзор начал переговоры с Google относительно блокировки Telegram

Роскомнадзор сообщили о начале диалога с представителями Google. Надзорное ведомство просит компанию не предоставлять Telegram заблокированные IP-адреса, при помощи которых пользователи могут обходить блокировку мессенджера.

Представители Роскомнадзора сообщили о положительных сдвигах в сотрудничестве с компанией Google, которая отказывалась блокировать Telegram. В среду, 25 апреля, в РКН рассказали о начале переговоров с представителями компании по поводу прекращения работы с IP-адресами, которые позволяют обходить блокировку Telegram.

«Взаимодействие с Google становится более конструктивным, начат предметный диалог», — сказали в РКН.

Идет ли речь о достижении компромисса в ходе переговоров с компанией, в надзорном ведомстве не уточнили. Ранее Роскомнадзор начал массовую блокировку IP-адресов Google. В общей сложности под санкции РКН попали более 15 миллионов IP-адресов. Из-за этого пользователи по всей России начали жаловаться на проблемы с работой многих популярных сайтов и интернет-сервисов.

Также в РКН сообщили о неудачных переговорах с представителями Amazon. Компания также отказывается выполнять требования Роскомнадзора.