Роскомнадзор назвал мотивы блокировки Google

Роскомнадзор дал разъяснения по поводу массовой блокировки IP-адресов Google. В ведомстве объяснили: компания способствует дальнейшей работе Telegram на территории России, несмотря на то, что мессенджер был официально запрещен в стране. Российские пользователи массово пожаловались на работу Google в последние сутки.

В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку большого количества IP-адресов компании Google. В надзорном ведомстве объяснили, что компания способствует дальнейшей работе мессенджера Telegram на территории России, что с недавних пор официально запрещено.

По данным ведомства, Google помогает мессенджеру обходить блокировку, потому блокируются те IP-адреса, которые имеют причастность к обходу блокировки Telegram.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — сказали в РКН.

За последние сутки резко увеличилось количество жалоб от пользователей из России относительно работы сервисов Google. Россияне не могли зайти на основную страничку сайта, причем проблема оказалась массового характера. В компании подтвердили факт проблем с доступом к сервисам Google, но не уточнили, в связи с чем они возникают.