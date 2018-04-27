Роскомнадзор прокомментировал блокировку соцсетей и «Яндекса»

В Роскомнадзоре выпустили объяснительное сообщение по поводу временной блокировки крупных российских и иностранных соцсетей, «Яндекса» и других сервисов. В РКН уточнили, что не направляли требования блокировки провайдерам.

В ночь с 26 на 27 апреля резко возросло количество жалоб интернет-пользователей из России относительно работы популярных соцсетей и интернет-сервисов. В частности, пользователи жаловались на недоступность самых крупных российских и иностранных социальных сетей, а также на проблемы в работе «Яндекса». Выяснилось, что Роскомнадзор внес некоторые IP-адреса этих сайтов в реестр запрещенных.

Спустя буквально пару часов все эти сайты снова заработали и были удалены из реестра запрещенных. Утром 27 апреля пресс-служба РКН выпустила сообщение, в котором объяснила причины блокировки.

Представители надзорного ведомства уточнили, что речь не идет о намеренной блокировке социальных сетей, а проблемы с доступом к ним возникли в результате технических неисправностей. В настоящее время распоряжений о блокировке сайтов от РКН провайдерам не поступало: