«Роснефть» заинтересована в развитии технологий по уменьшению выбросов парниковых газов

«Роснефтью» и «ЦЭНЭФ-XXI» будут проведены работы направленные на выяснение экологических ограничений, которые могут повлиять на энергетическую отрасль.

«Роснефть» сделала заказ масштабного исследования парникового газового выброса в различных государствах, создания методов его прогноза. В качестве подрядчика выступила столичная фирма «ЦЭНЭФ-XXI», которая планирует завершить свою работу к концу года. Что касается стоимости таких услуг, они составили 15200000 рублей.

На начальном этапе этого проекта планируется сбор, систематизация данных мировых организаций, которые имеют отношения к вредным выбросам в атмосферу с начала 90-х. В статистике соединят данные МЭА, МГЭИК, EDGAR и других подобных организаций. Полученная информация будет проанализирована, сопоставима с другими важными показателями. К примеру, будет применяться ВВП, количество населения, энергетическое потребление. И только после этого специалисты компании создадут систему прогнозирования.

Целью данного заказа является развитие «Роснефтью» технологий, направленных на уменьшение парниковых газовых выбросов. Напомним, весной прошлого года был подписан договор, исходя из которого его страны-участницы должны предпринять меры для ограничения глобального потепления. Каждое государство должно определить объемы снижения выбросов.