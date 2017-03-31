Рособрнадзор распорядился прекратить набор студентов сразу в три государственных ВУЗа страны

Рособрнадзор запретил вести прием студентов в три вуза, находящихся в разных регионах страны. Ведомство также остановило работу еще нескольких учреждений.

Напомним, Рособрнадзор является структурой, которая занимается вопросами по выдачи права на ведение образовательной деятельности. Эта же структура согласовывает обучающие программы, по которым проходит образовательный процесс.

В том случае, если Рособрнадзор останавливает или совсем лишает гос. аккредитации учебное заведение, то оно может продолжать вести свою деятельность, не имея при этом возможности выдавать дипломы по образцу министерства образования.