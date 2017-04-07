Российские муниципалитеты усилят работу транспорта в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье, которое отмечается каждый год ровно за неделю до Пасхи, в 2017 году припадает на девятое апреля. В один из самых светлых православных праздников церковь разрешает сделать небольшие исключения в Великом посту, а муниципальные власти в российских городах поспособствуют удобствам верующих.

Вербное воскресенье отмечается в разные числа каждый год. Его дата зависит от даты Пасхи. В этом году оно выпадает на девятое апреля. Праздник считается одним из самых светлых в православном календаре и всегда отмечается на следующий день после Лазаревой субботы. Считается, что на следующий день после того, как Иисус воскресил своего друга Лазаря, его со всеми почестями встретили в Иерусалиме. Именно это событие и ассоциируется с Вербным воскресеньем.

В целом, праздник Вербное воскресенье отличается в разных странах мира. Согласно преданию, в день своего торжественного входа в Иерусалим, Иисус был в лавровом листе. Но разные источники из разных культур имеют свою версию этого события.

В этот праздник церковь делает небольшие «поблажки». В частности, постящимся людям позволяется употребить в еду рыбу и выпить немного вина, в качестве исключения.

Вербное воскресенье широко отмечается в наше время в российских городах. Специально к этому празднику власти Санкт-Петербурга и Москвы приняли решение усилить работу общественного наземного транспорта. В столице, к примеру, вводятся дополнительные единицы транспортных средств по некоторым маршрутам, а в Питере обещают предоставить бесплатные автобусы к городским кладбищам.