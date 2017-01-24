Российские пенсии вырастут с 1 февраля: повышение не коснется работающих пенсионеров

С 1 февраля текущего года вырастут пенсии на 5,4%. На днях власти РФ официально утвердили программу, подразумевающая повышение выплат пенсионерам, которые являются гражданами страны. Прибавка не коснется людей пенсионного возраста, которые на сегодняшний день продолжают вести рабочую деятельность.

Премьер страны одобрил данный проект, увеличение составит 5,8% за год. Стал известен также способ данного процесса. Так, он должен пройти в пару действий. Первое увеличение произойдет в начале февраля, ожидается повышение на 5,4%, второй этап пройдет в апреле, здесь предусмотрена небольшая индексация на 0,4%. Исходя из закона, который ранее был утвержден, на работающих пенсионеров индексация не распространяется. К ним применяется минимальная прибавка к социальной выплате. Стоит отметить, что параллельно выполняется сохранение возможности увеличения зарплат для этой категории российских граждан.

Военные могут рассчитывать на хорошую прибавку. Насколько вырастет пенсия, зависит от стажа. Будет рассматриваться звание, место прохождения службы. Напомним, в начале года все пенсионеры получили единоразовую помощь в размере 5000 руб. Такое решение было принято по причине отказа индексации в прошлом году.