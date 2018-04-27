Россияне получат персональные номера в 2019 году

Россиянам присвоят индивидуальные идентификационные номера, которые будут связывать их данные в разных документах. Представители госучреждений во время обсуждения этого вопроса приняли решение идентифицировать граждан уже в 2019 году.

Уже в 2019 году каждый российский гражданин получит свой персональный, уникальный номер, по которому его можно будет идентифицировать. Благодаря этому номеру государственные учреждения смогут получить данные о паспорте, пенсионном и страховом удостоверении гражданина.

Присвоение уникальной идентификации россиянам значительно упростит работу государственных органов и даже банковских организаций, поскольку все учреждения, таким образом, будут связаны друг с другом посредством этих номеров.

Решение о присвоении идентификации гражданам принималось на встрече представителей Центробанка, Министерства финансов, а также Минсвязи.

«Было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в четвертом квартале 2018 года», — подтвердили участники встречи.

На сегодня целый ряд стран во всем мире уже используют индивидуальные идентификационные номера своих граждан для привязки их к документации и, как следствие, упрощения ведения этой документации и отчетности в госучреждениях.