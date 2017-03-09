Россияне не прижились в Европе и массово возвращаются в Россию. Только за минувший год на родину вернулись около 150 тысяч человек.

Об этом рассказали российские официальные государственные ведомства – Министерства внутренних и иностранных дел. Речь идет не только о россиянах, проживающих в странах ближнего зарубежья (СНГ), но и в станах Европейского Союза. Основной поток переселенцев из ЕС обратно в Россию наблюдается из Германии, Франции и Чехии. В свое время тысячи граждан отправились в эти государства, однако в прошлом году вернулись в РФ. Всего в МВД и МИД насчитали около 30 тысяч человек, которые вернулись в Россию из стран Евросоюза в прошлом году.

При этом эксперты считают, что тенденция по переселению коренных россиян обратно в Российскую Федерацию только усилится в будущем. Основной причиной, по которой происходит массовое возвращение, называют проблему трудоустройства.

Кроме того, еще одним фактором такой тенденции стали события в 2014 году, когда Запад начал принимать меры в отношении РФ из-за конфликта в Украине. СМИ приводят слова некоторых переселенцев, которые отмечают: из-за вышеупомянутых событий в Европе началась откровенная антироссийская кампания.

Примерно треть всех переселенцев из Европы вернулись на родину по мотивам политических убеждений. Большинство остальных – из-за проблем с трудоустройством. В основном, россияне вынуждены работать за рубежом не по специальности.