Россияне стали употреблять алкоголь почти в два раза меньше с 2006 года

Минздрав предоставил предварительный отчет по антиалкогольной кампании среди населения. За последние двенадцать лет потребление алкоголя в России снизилось на 40%. Достичь этого результата удалось благодаря запрету продажи алкоголя в определенных местах и в определенное время.

В российском Минздраве отчитались об успехах кампании по снижению употребления алкогольной продукции в стране за последние двенадцать лет. В отчете пресс-службы здравоохранительного учреждения указано, что за период с 2006 года и по сегодняшний день употребление спиртного в стране уменьшилось почти в два раза, а именно – на 40%.

В ведомстве рассказали, что в рамках кампании принимался комплекс мер, направленный на снижение употребления алкоголя. В частности, основной мерой стал запрет на продажу алкоголя на ряде объектов по всей стране, в том числе на спортивных, детских и медицинских объектах. Кроме того, алкоголь было запрещено продавать в ночное время суток.

Параллельным курсом ведется информационная кампания, направленная на повышение интереса к здоровому образу жизни среди населения. Данная кампания, к слову, рассчитана на период до 2020 года.