Совет Федерации по налогам выступил с предложением, которое может поддержать отечественный туризм: для тех, кто будет отдыхать на отечественных курортах, будут предоставляться налоговые вычеты.

Игорь Фомин, который занимает пост председателя экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике , заявил о том, что разработан механизм налогового стимулирования и субсидирования тех, кто будет отдыхать на отечественных курортах. Предлагается работодателям, которые оплачивают путевки для своих сотрудников на отечественных курортах, включать такие затраты в себестоимость продукции или услуг. Соответственно, чем больше себестоимость, тем меньше налогооблагаемый доход и налог на прибыль.

Ростуризм поддерживает инициативу и заявляет, что любые мероприятия, стимулирующие отечественный туризм, будут ими поддержаны.