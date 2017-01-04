Рождество 2017: традиции и обычаи

7 января православные отмечают Рождество. Данный праздник является самым значимым для прихожан Православной церкви. Об этом передает российское издание.

По христианскому учению Дева Мария родила сына, а после спеленала его в яслях. Кутья является главным символом кончине Сына Божьего, ее принято готовить на поминальную трапезу. Дни с начала Рождества и до Сретения Господня принято считать святками. С началом праздника разрешается употреблять мясные и молочные блюда. С праздником связано много обычаев, которым уделяют особое внимание. В народе считали, как пройдет Рождество, такой и будет год. Принято ходить в гости со съестными подарками. Принято на Рождество также зажигать свечи, огни. Огонь позволит привлечь в дом богатство и тепло. Если в доме есть кошка или собака, животное нужно хорошо накормить. Это позволит сделать наступивший год удачным в финансовом плане. Считается, что этот день прекрасное время для различных покупок. Примета говорит о том, что покупка будет крепкой и надежной.

В Рождество не принято делать уборку и другие хозяйственные дела. Данный праздник создан для радости, покоя. Запрещается также ругаться. Примета гласит, если кто-то ругает, забирает у предков надежду на спасение. Есть правила, которые касаются одежды. Принято надевать только не ношенную одежду, отказаться от черного цвета в наряде. Не рекомендуется использовать этот день и для гадания.