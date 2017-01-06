Рождество Христово: чего нельзя делать в Сочельник и Рождество

Рождество Христово и Сочельник, будучи христианскими праздниками, «обросли» традициями и суевериями. Часть из них стала необходимым атрибутом Рождества, а часть не имеет к христианству никого отношения. «Комсомольская правда» напоминает, от чего не стоит отказываться, а что из разряда суеверий. Например, елка – символ Рождества, в ее зеленых неувядающих иголках верующие видят напоминание о вечной жизни.

Народные традиции запрещали до 7 января употреблять мясное, молочное и яйца, ведь ко дню рождения Христа нужно подходить не телом, а душой. Седьмого числа уже снимаются все ограничения, а в Сочельник все 12 блюд на столе должны быть постные с растительным маслом. Надевали в Рождество только новую и нарядную одежду, потому как неприлично являться на литургию не нарядным. Запрещалось выполнять домашние работы – для этого есть 5 января, а 7 января предназначено для праздничной трапезы. В свое время на Рождество запрещали охотиться, потому что в этот день даже звери были рады рождению Иисуса Христа. Сейчас запрещено в этот праздник «есть друг друга» и вспоминать друг другу обиды.

Настоятель Храма святых Косьмы и Демиана Александр Борисов объясняет: нельзя гадать на Рождество, потому что гадать в целом очень грешно. И тем более нельзя под Рождество спрашивать, что будет, потому что на все воля Божья. Но если невмоготу, то с этим нужно подождать хотя бы до Крещения. Встречать Христа 6-7 января – то же, что и дорогого, желанного Гостя. А приглашая в гости, никто не станет делать того, что обидит приглашенного, будет нему неприятно или противно.