Рождество Христово: значение величайшего праздника

Рождество Христово является великим праздником для верующих. Знаменуется этот день неизреченным даром любви и милосердия Бога к людям, явлением Сына Господа на землю. Об этом передает российское издание.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Владыка Павел напоминает, что рождение Христоса произошло в бедном месте, чем указал на любовь к людям, смирение. Рождение в бедности говорит о примере терпения. Спаситель пришел, чтобы послужить нам, а не наоборот. Его приход был необходим не для блаженства, а чтобы страдать за людей. Он страданиями и кончиной искупит, спасет жителей этого мира.

«Со страданий начинается жизнь Спасителя. Родившись, он страдает от бедности. Адама изгнал Господь из рая по причине гордости, он захотел быть равным Богу. Чтобы вернуть это блаженство поможет смирение, самоуничтожение. Это позволит возвратить любовь Бога и потерянный рай», — рассказал митрополит.

Знаменуется праздник обновлением, человеку дается возможность переосмыслить жизнь и снова обратить душу к Богу. Приметы гласят, что в этот день не принято девушкам гадать, заниматься хозяйственными делами, заниматься шитьем. Принято на праздник целый день ходить по гостям и принимать гостей.