Розыгрыши на 1 апреля: ТОП-5 самых лучших шуток

Сегодня многие страны мира отмечают День смеха. На 1 апреля не принято грустить, в этот день все ищут оригинальные способы, как подшутить над своими родными, знакомыми, коллегами по работе. У каждого человека имеются свои шутки, на которые каждый год ведутся их близкие и знакомые.

Представляем подборку самых веселых розыгрышей, которые смогут развеселить не только вас, но и окружающих.