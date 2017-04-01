Розыгрыши на 1 апреля: ТОП-5 самых лучших шуток

Сегодня многие страны мира отмечают День смеха. На 1 апреля не принято грустить, в этот день все ищут оригинальные способы, как подшутить над своими родными, знакомыми, коллегами по работе. У каждого человека имеются свои шутки, на которые каждый год ведутся их близкие и знакомые.
Представляем подборку самых веселых розыгрышей, которые смогут развеселить не только вас, но и окружающих.
- Розыгрыш в троллейбусе или автобусе. Два человека должны одеться в одинаковую, или похожую одежду. После они располагаются на соседних остановках. В на одной из них, парень якобы бежит к отправляющемуся транспортному средству и не успевает. А на следующей остановке, другой молодой человек, вбегает в салон, при этом имитируя одышку, приговаривает: «Еле догнал!».
- Телефонная шутка. Для этого выбирается случайный номер телефона, куда более трех раз звонят и просят Петю Иванова. Естественно на том конце трубки утверждают, что такого человека здесь нет. Через время по этому номеру снова звонят, но уже от имени самого Пети Иванова, который должен произнести: «Я Петя Иванов, мне никто не звонил?».
- Розыгрыш с помощью компьютера. Когда жертва отлучится от своего компьютера, необходимо быстро открыть на рабочем столе любую папку, чтобы она расположилась в центре. После этого нажимаем PrintScreen, это позволит скопировать полностью экран, далее закрывает приложение. Следующим действием станет сохранение копии экрана с помощью Paint, а затем получившуюся картинку устанавливаем фоном рабочего стола. Жертва долгое время будет пытаться закрыть это окно, расположенное по центру, перезагружая компьютер, так как будет думать, что он «завис».
- Шутка с коробкой. На шкаф или другое высокое место установите коробку без дна, напишите на ней что-то привлекающее внимание, а внутрь положите конфетти.
- Классический розыгрыш с мылом. Покрываем мыло слоем прозрачного лака для ногтей, тогда оно перестанет пениться.