Русофобия в Латвии: в стране унизили русских

Жена главы Латвии Ивета Вейоне стала инициатором скандала. Так, женщина во время новогодней речи заявила, что каждый младенец является будущим латышского народа. Об этом передает российское издание.

Выступление первой леди транслировали на главном канале страны, для российского населения применили русские субтитры. После ее речи, хотели замять скандал, утверждая, что ее слова были неправильно переведены. Большинство русскоговорящих жителей страны были недовольны таким заявлением. Они считают, что снова разделяют страну на латышей и «нелатыше». Стоит отметить, что латвийский народ состоит не только из коренных жителей страны, но и других народов. Предполагается, что своими словами супруга президента попыталась подлить масла в огонь данного конфликта.

Пользователи виртуально сети активно обсуждают эту тему. Они не верят, что слова женщины были неправильно переведены и данный инцидент является недоразумением. Многие считают, что жена главы Латвии специально разделила граждан государства по национальному признаку. Необходимо уточнить, что подобные инциденты появляются не в первый раз. Очень часто русскоязычное население называют вторым сортом в стране. Несмотря на то, что русофобия в Прибалтике не является новостью, новогодние поздравления не должны быть поводом для разжигания ненависти в стране.