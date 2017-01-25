С 1 февраля страховые пенсии россиян увеличиваются на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год*. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля).

Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рублей. Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров. В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Расходы на индексацию страховых пенсий предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год в размере почти 230 млрд рублей. В целом в 2017 году на выплату страховых пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 трлн рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

До 28 января 2017 года завершится доставка единовременной выплаты в размере 5000 рублей российским пенсионерам. Это относится прежде всего к пенсионерам, получающим пенсию через почтовые организации. Всем получателям пенсии через кредитные организации единовременная выплата уже доставлена. По оперативным данным, единовременную выплату получили 85% пенсионеров.

* Индексация производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» и постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года».