ЕГЭ 2017 не прошло без нарушений. В Рособрнадзоре сообщили о вынужденном удалении 100 человек, в 2016 году эта цифра составила 130 человек. Нарушения были замечены на госэкзаменах по информатике, математике, географии — передает издание «ТАСС».

В прошлый понедельник состоялась пресс-конференция Сергея Кравцова, занимающего должность главы Рособрнадзора. По его словам, в этом году на госэкзаменах по географии, информатике, математике не обошлось без нарушений. Так, были удалены 100 выпускников, в прошлом году удалили немного больше человек – 130.

ЕГЭ стартовал с 29 мая и завершится 1 июля. Школьники уже прошли экзамен по математике, он состоялся 2 июня, а через три дня по обществознанию, который был по выбору и стал самым массовым. Так, в нем приняли участие около 358000 человек. Для предотвращения нарушений в столице РФ кабинеты были оборудованы системой видеонаблюдения, а также были задействованы сотрудники учебных заведений, которые прошли специальную подготовку в столичном центре качества образования, насчитывалось более 10000 работников. Об этом сообщили в РЦОИ Москвы.

Ознакомиться с результатами экзамена по обществознанию можно будет не позднее 22 июня. На официальном сайте РЦОИ опубликован примерный график появления результатов по ЕГЭ. Следующий экзамен у школьников пройдет 7 июня, будут проверяться знания по физике и литературе.

Напомним, обязательным ЕГЭ является по математике и русскому языку, остальные предметы выпускники выбирают самостоятельно.