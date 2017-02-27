Сагаалган-2017: буряты радостно встретят буддистский Новый Год

Новый Год к буддистам приходит только сегодня, 27 февраля, и потому Бурятия – край людей с буддистским мировоззрением, радостно встретят его. Ярмарки, которые сегодня встретят жителей Улан-Удэ, мало отличаются от подобных мероприятий на Новый Год у христиан или Рождество. Люди будут покупать духовную литературу, сувениры, «родовые деревья», учиться делать открытки к празднику, играть в кости.

У буддистов есть и свой «Сочельник», который предшествует Сагаалгану: за день до основных торжеств люди не пьют спиртного, думают о вечном, готовят алтарь для праздничных жертвоприношений. «Бутуу Удэр» потому и называют «закрытый день», что в последний день лунного календаря лучше закрыться дома и в лоне семьи убрать все, до чего год не доходили руки, украсить жертвенник, приготовить угощение божествам. Они любят не только мясо, но и от сладкого не откажутся: «табаг» состоит из конфет, сахара и пряников. День Сагаалгана – «плавающая» дата, которая напрямую зависит от фаз луны, а первое весеннее новолуние в этом году приходится на сегодняшний понедельник. Для бурятов с 1991 года «Новый Год» является выходным днем.

Старый год, по-монгольски Лавай, пугает буддистов так же, как и другие народы боятся чего-то старого, отжившего, уходящего в тьму. Потому вчера старый год достойно выпроваживался со двора – буряты мирились, просили прощения, раздавали долги. Петух, которого европейцы ошибочно встречают 1 января, прилетел в Бурятию только сегодня, его боятся, но уважают: он любит только тех, кто слушает свое сердце.