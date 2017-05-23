Саша Спилберг выступила в Госдуме в рамках слушания «О молодежной политике в России». На мероприятии видеоблогер Ютуб рассказала о своем понимании молодежной политики, а также дала совет российским депутатам и министрам.

Госдума приняла решение, что нужно предоставить слово молодому поколению в рамках молодежной политики. Для этого была приглашена Саша Спилберг, которая известна как видеоблогер на Ютуб. Выступление девушки заняло четыре минуты, на нем она рассказала, почему видеоблогеры стали популярными среди молодежи.

Саша Спилберг обратилась к депутатам и министрам с советом. Она считает, что необходимо быть предельно открытыми, и только тогда юное поколение потянется к ним. Помимо этого звезда видеохостинга заявила, что не является сторонником использования блогеров для борьбы с митингами.

«Делайте видео выкладывайте. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью, увлечения и самое главное –работу», — говорит знаменитость Ютуб.

Ранее такое решение Госдумы прокомментировал Павел Святенков. Политолог считает, что это правильный ход, который позволит оживить имидж Госдумы в глазах народа, СМИ. Также он добавил, что если все предложения молодежи будут учтены, это будет полезным для самого государства.

Напомним, имя видеоблогера известно практически каждому подростку РФ. На ее канал Ютуб подписано около 5000000 подписчиков. В своих роликах Саша рассказывает о путешествиях, видеоиграх и затрагивает другие актуальные темы.