Сбежавшая из РФ Мария Максакова была исключена из партии «Единая Россия»

Мария Максакова теперь не является единороссом, ее исключили из партии. Такое решение было принято участники заседания президиума столичного партийного отделения.

Об исключении бывшего депутата рассказал Андрей Метельский, который является секретарем московского отделения «Единой России».

«Прошло заседание президиума, где во время совещания рассматривался вопрос членства Марии Максаковой в партии. Единороссы единогласно приняли решение исключить женщину», — говорит секретарь.

Стоит отметить, что Максакова вступила в партию девять лет назад. Бывшего депутата исключили из-за нарушения закона о партиях, а также утери связи с организацией. Напомним, днем ранее Максакова сообщила, что помимо российского гражданства имеет гражданство Германии. Также она утверждала, что в партии владели данной информацией и раньше, и призывали ее отказаться от второго гражданства, после того, как Максакова семь лет назад прошла в Госдуму РФ. Но в партии заявляют, что во время оформления документов, которые необходимо было сдать для вступления, она скрыла данную информацию. Также отмечается, что на сегодняшний день Максакова игнорирует звонки единороссов, которые пытаются с ней связаться.

Исходя из законов РФ, в Госдуму не может быть избран депутат, который имеет гражданство иностранной страны, или вид на жительство.