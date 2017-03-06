Сбежавший в Украину депутат Вороненков огласил СК РФ свои условия

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы РФ, уже огласил СК РФ ряд условий, без которых он не будет давать показания. КПРФовец заговорит, но не о предательстве Януковича и не о «российских войсках на Донбассе», а о своем собственном деле. Россия хочет посадить Вороненкова за рейдерский захват строения в центре Москвы, потому появляться в стране ему опасно. Адвокаты экс-депутата должны приехать в Украину.

Адвокаты, следователи – все, кто хочет задать Вороненкову вопросы о его деятельности во время депутатской неприкосновенности, должны найти беглеца в Киеве. Адвокат Андрей Гривцов не рекомендует перебежчику даже показываться в России: Денис Вороненков уже гражданин Украины, страна дала ему гражданство по ускоренной схеме, и ехать в Россию он не обязан. В то же время РФ арестовала «гражданина Украины» заочно и без его присутствия в эту пятницу: у здания был хозяин, настроенный очень серьезно. Строение, не принадлежавшее Вороненкову, стоило около 2 млрд. долларов, тут подходит сразу несколько статей УК РФ, «мошенничество» и «хищение». Россия объявила Вороненкова в международный розыск ожидая, что он допустит ошибку, покинув Украину. Киев такого «ценного свидетеля» по «делу Януковича» не выдаст, а бывшей депутат вины за собой не видит и хищения с мошенничеством не признает. Многие СМИ отмечают наглость Дениса Вороненкова и непризнание причастности к краже.

Чтоб Украина прятала преступника, которого хочет найти и судить другое государство, нужно совсем немного: обозвать присоединение Крыма к РФ «аннексией» и обвинить Россию в том, что на Донбассе есть ее войска. От КПРФ, запрещенной в Украине, Вороненков умело открещивается, его жена Мария Максакова тоже заявляет, что коммунистом ее муж не был ни дня. Дело, которое открыто в отношении Дениса Вороненкова, пока им не изучено, но депутат уже заранее знает, что все обвинения – лживы и не обоснованы. Он никогда ни у кого, по его словам, в принципе ничего не крал.