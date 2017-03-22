СБУ не пускает Юлию Самойлову на «Евровидение» в Киев

В этом году «Евровидение» в Киеве может пройти без России: СБУ не пускает кандидатку, которую выбрал «Первый канал», в Украину. Юлии Самойловой нельзя посещать страну еще три года: калясочница «нарушила законодательство Украины». По нынешним временам петь в «аннексированном» Крыму – преступление.

Артистка шокирована: она и не знала, что развлекать и радовать крымчан, петь для них, гастролировать по городам Крыма – преступление. И тем более у нее не было и быть не могло «пропагандистского сценария», чего нельзя сказать о песне певицы Джамалы в 2016 году. Юля если бы и пропагандировала, то только лояльность и толерантность к тем, кто родился и живет с ограниченными возможностями. До сегодняшнего дня пресса России и Украины размышляли о том, чем станет Самойлова для конкурса в Киеве – послом гуманности, оружием пропаганды или проявлением цинизма. Девушка, правда, совершенно аполитичная, ее песня на английском «Горит пламя» — тоже, а Европе пришлось бы быть припертой к стенке и доказать «практическую толерантность». Но если Юлия никуда не поедет, то и судьям не придется решать для себя моральных дилемм.

Украинские звезды шокированы решением СБУ своей страны не меньше, чем РФ. Так певец Андрей Данилко заметил, что хрупкая девушка, страдающая атрофией спины, не с автоматом приезжает в Украину, а с песней. Если Юлию все-таки запретят, а на ее место найдут другого конкурсанта, то это будет полным «театром абсурда». Самое страшное, что «Евровидение» — мечта Юлии Самойловой, к которой она всю жизнь продвигалась на коляске. Что, уже каждому российскому артисту, побывавшему в Крыму, в Украину въезд заказан? Если Самойлову все-таки лишат ее личной «сказки», то бойкот конкурса очень вероятен.