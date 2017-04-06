Семейная пара вернула семерых приемных детей, после того как получила отказ в повышении пособия

Семейная пара из Калининграда вернула обратно в органы опеки семерых приемных детей. Случилось это после того, как власти ответили отказом на требование повысить пособие для детей.

Произошедшее прокомментировал глава ведомства по соц. защите населения — Владимир Петросян. Он заявил, что семья из Калининграда переехала в Москву, но продолжила получать региональное пособие вместо ожидаемого столичного. Он считает, что воспитание детей для этих людей является бизнесом.

Петросян также добавил, что столичные органы власти будут добиваться возвращения детей обратно в Калининград. Как оказалось, региональное пособие за одного ребенка может быть не более 18 тысяч рублей, а в Москве эта сумма может достигать 85-ти тысяч.