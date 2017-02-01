Семья Дель обогатилась на приемных детях на 15 млн. руб. за три года

В скандально известной семье Дель проходят досудебые разбирательства. Как сообщают ряд российских СМИ, накануне были установлены новые обстоятельства скандального дела. Органы опеки выяснили, что Михаил и Светлана Дель содержали приемных детей в ужасных условиях.

Как известно, в семействе Дель был один родной ребенок, а еще десять – приемные. Для кровного ребенка действовали «особые» условия жизни, а для всех остальных действовали жесткие ограничения. К примеру, родители установили для приемных детей отдельный туалет. Родной ребенок же пользовался туалетом в другом месте. Приемные ребята принимали душ только раз в неделю, а в две из четырех комнат в квартире не заходили вовсе.

Все приемные дети семейства Дель не получали необходимого питания. Дети часто не доедали, из-за чего воровали продукты у других детей в детском садике, о чем рассказали воспитатели. Кроме того, по их же сведениям, дети Дель часто приходили в одежде не по сезону, а иногда – в одежде меньшего размера. Очевидно, что в этом компоненте родители экономили на вещах для детей.

В результате медицинской проверки выяснилось, что многие из приемных детей страдали от различных инфекционных заболеваний, вызванных плохой гигиеной и несоответствующим питанием. А другие дети детсада ранее, по словам воспитателей, часто жаловались на неприятный запах от детей Дель.

Вероятно, главным мотивом содержания десятерых приемных детей для Михаила и Светланы были деньги. Было подчитано, что за период их содержания семья получила, в общем, более пятнадцати миллионов рублей. При этом очевидно, что в таких условиях содержания детей на них уходили минимальные средства.