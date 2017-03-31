Сергей Газаров и Андрей Смоляков стали гостями шоу «Вечерний Ургант»

Сергей Газаров вместе со своим однокурсником Андреем Смоляковым стали гостями на программе «Вечерний Ургант». Они вспоминали начинания театра, которым руководит Олег Табаков. Ведущий приготовил для своих гостей специальный конкурс, который позволит проверить их дружбу.

На шоу «Вечерний Ургант», выпуск которого вышел в эфир 30 марта, пришел Газаров и Смоляков. Также на программе Иван Ургант обсудил интересные новости из футбольного мира вместе с Кириллом Дементьевым, который является спортивным обозревателем.

«То, что мы были у истоков открытия театра Табакова, конечно очень приятно, гордо и значимо. Мы копались в подвале, выгребали все. Только потом пришел блондин – Смоляков. Во время поступления пытался вручить мандарины, мне показалось, что без этого меня не брали. Я проявил инициативу, мандарины не взяли, сказали, что хурму любят больше», — рассказал Сергей Газаров.

«После окончания обучения, мы разбежались по разным институтам. На протяжении несколько десятков лет Олег Табаков вручает премию, которая названа его именем. В этом году я удостоился премии и памятного знака», — рассказал Андрей Смоляков.

Интересным моментом является тот факт, что при изготовлении этих наград применялись драгоценные металлы. Помимо обсуждения футбольных новостей с гостем Кириллом Дементьевым, на шоу рассказали новости о Криштиано Роналдо.

Напомним, 27 марта был Всемирный день театра. В РФ в этот день предусмотрены скидки на билеты для всех желающих посетить театральное представление.